Paraguayo Araújo clasifica con Metropolitanos en Venezuela

Tras finalizar la 13ª fecha, que comenzó el sábado, Puerto Cabello y Metropolitanos se unieron a los otros seis clasificados: Deportivo La Guaira (31 puntos) , Táchira (27), Carabobo (25) , Monagas (22) , Caracas (21) y Zamora (19).

Lea más: Peñarol, líder con aporte goleador del Tito Villalba

Puerto Cabello venció como visitante por 1-0 a Portuguesa, mientras Metropolitanos, en el que milita el volante ofensivo paraguayo Walter Araújo, ganó por igual marcador ante Rayo Zuliano.

UCV se quedó afuera pese a ganar de visitante por 5-1 contra Caracas y tener la misma puntuación (17) que Metropolitanos, que se llevó la plaza por diferencia de anotaciones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, Estudiantes de Mérida tampoco consiguió su pase a los cuadrangulares tras una inesperada derrota en casa por 0-2 contra el colista, Yaracuyanos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este lunes se realizará el sorteo de los grupos A y B de los cuadrangulares, que encabezarán La Guaira y Táchira, respectivamente.

En esta fase, se jugarán partidos de ida y vuelta y los primeros de cada grupo pasan a la final. El equipo que resulte vencedor se enfrentará al ganador del Apertura, la UCV, para definir el campeón de la liga.

Para 2026, los ganadores del Apertura y Clausura 2025 avanzarán de forma directa a la Copa Libertadores, mientras que los subcampeones irán a la Copa Sudamericana. EFE