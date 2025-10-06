Peñarol, líder con aporte goleador de Tito Villalba

Peñarol, dirigido por Diego Aguirre, obtuvo en el estadio Campeón del Siglo un triunfo clave en su camino hacia el título del Clausura al derrotar a Danubio 2-0.

Lea más: Universitario se acerca al título

Si bien el partido se mantuvo empatado sin tantos hasta el final del segundo tiempo, a los 82 minutos Matías Arezo abrió el marcador asistido por el paraguayo Héctor “Tito” Villalba, quien dos minutos más tarde marcó el último gol del encuentro.

Con este resultado, el Peñarol llevó a cinco su ventaja sobre Nacional en la clasificación del torneo, mientras que, en la Anual, redujo a cuatro puntos su diferencia con el equipo Tricolor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nacional ganó el sábado por 2-1 a Cerro Largo, lo que le permitió estirar su ventaja como líder de la Anual. Los de Pablo Peirano, sin embargo, no las tuvieron todas consigo, pues en el minuto 29 perdieron por lesión al delantero Nicolás “Diente” López, que venía recuperándose de un esguince.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En otros encuentros de la décima fecha del Clausura, Montevideo City Torque derrotó a Miramar Misiones por 3-0, mientras que Progreso superó a Cerro por 2-0 y Plaza Colonia ganó por 0-1 a Racing.

El único empate de la fecha se dio entre Boston River y Juventud, que igualaron 0-0.

River Plate, por su parte, descendió a la Segunda División luego de caer por 0-1 ante Liverpool y de que Progreso venciera por 2-0 a Cerro.

Esta combinación de resultados condenó al equipo dirigido por Raúl Salazar, que se convirtió en el primero de los tres que dejarán el círculo de privilegio.

El Darsenero perdió la categoría luego de 20 años en Primera División. El partido entre Defensor Sporting y Wanderers cerrará este lunes la décima jornada del Clausura uruguayo. EFE