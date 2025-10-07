Copa Paraguay

Cerro Porteño enfrenta a Sol de América por el pase a cuartos de la Copa Paraguay

Cerro Porteño enfrentan hoy a Sol de América por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón y el Danzarín, que el sábado aseguró la permanencia en la División Intermedia, juegan a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 08:46
Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Cerro Porteño y Sol de América disputan hoy la última llave de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. El Ciclón y el Danzarín juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Dirige Alipio Colmán con el VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

El Azulgrana, en el segundo partido del ciclo Jorge Bava, busca el boleto a los cuartos de final ante los Azules, que el sábado aseguraron la permanencia en la División Intermedia, la segunda categoría del fútbol paraguayo. El ganador de la llave enfrentará en la próxima instancia a General Caballero de Juan León Mallorquín, que eliminó a Sportivo Ameliano (0-0 y 4-3 por penales).

Jorge Morel (i), jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido contra Recoleta FC por la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Bava, quien debutó con triunfo 2-0 sobre Recoleta en la fecha 15 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay, realiza cambios en la formación, pero apuesta por el mejor equipo posible, tratando de evitar una eliminación y más ante un adversario contra el que perdió en las ediciones 2021 (2-0 en Itauguá) y 2024 (2-1 en Asunción) en esta misma instancia.

Los caminos Cerro Porteño y Sol de América

El camino de Cerro Porteño en la Copa Paraguay 2025 comenzó en la Fase 3 goleando 3-0 a Pastoreo FC con tantos de Luis Amarilla, Federico Carrizo e Ignacio Aliseda. Por su lado, el trayecto de Sol de América arrancó en la Fase 2, superando 7-0 a Sportivo San Pedro en Carapeguá, y posteriormente siguió en la Fase 3, con el 1-0 sobre Recoleta FC en Asunción.

