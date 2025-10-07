Copa Paraguay

A qué hora juega Cerro Porteño vs. Sol y dónde ver hoy en vivo

Cerro Porteño y Sol de América disputan hoy la última serie de los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 09:08
Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.
Luis Amarilla, jugador de Cerro Porteño, festeja un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por al fecha 13 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño enfrenta hoy a Sol de América por los octavos de final de la Copa Paraguay 2025. En la definición del último boleto a la serie de los 8 mejores, el Ciclón y el Danzarín juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el Luis Salinas de Itauguá. Dirige Alipio Colmán con VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Lea más: Cerro Porteño enfrenta a Sol de América por el pase a cuartos

Cerro Porteño vs. Sol de América: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 19:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú: 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia: 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 17:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 00:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.
Los futbolistas de Cerro Porteño festejan un gol en el partido frente a Pastoreo FC por la Fase 3 de la Copa Paraguay 2025 en el estadio Luis Salinas, en Itauguá, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Cerro Porteño vs. Sol de América: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.

Enlace copiado