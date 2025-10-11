Libertad, por la recuperación ante el descendido Tembetary

Libertad buscará dejar a atrás su poco habitual racha adversa en terreno de Sol de América. El Gumarelo enfrenta a Atlético Tembetary por la fecha 16 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo: inicia a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa. Arbitra Alipio Colmán con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Atlético Tembetary con la misión de cerrar con honores

Atlético Tembetary había regresado esta temporada a la máxima categoría de nuestro fútbol después de 28 años. Sin embargo, su retorno a la élite resultó ser fugaz, ya que perdió la categoría de manera prematura al caer en la fecha 14 contra Olimpia. El elenco nómada, dirigido por Luis Fernando Escobar, buscará ahora despedirse con honores del círculo privilegiado. No obstante, aún le queda un objetivo importante: la Copa Paraguay. Se instaló en los cuartos de final del torneo de integración de la APF, donde enfrentará a Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero el martes 21, a las 18:30, en el estadio Gunther Vogel de San Lorenzo.

El Gumarelo por cortar una racha poco común en los últimos tiempos

Libertad busca urgentemente retomar la senda de la victoria tras su reciente eliminación en octavos de final de la Copa Paraguay a manos de Guaraní, lo que frustró su posibilidad de retener el título. En el ámbito liguero, el conjunto Gumarelo arrastra una racha negativa de dos derrotas y un empate, situación que lo ha alejado de la lucha por el campeonato. En consecuencia, el principal objetivo de Libertad se reorienta a sumar la mayor cantidad de puntos posible para coronarse como el campeón con mayor puntaje de la temporada. Esto le garantizaría el derecho de disputar el partido por la Supercopa Paraguay frente al monarca del torneo de integración de la APF.

Historial de enfrentamientos

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos se remonta a 1960, sumando un total de 44 duelos. La superioridad ha sido históricamente marcada, ya que Libertad ostenta una amplia ventaja con 25 victorias, frente a solo 7 triunfos conseguidos por Atlético Tembetary. El balance se completa con 12 empates. Además, esta notable diferencia se ha replicado en el torneo de integración, pues se midieron en la Copa Paraguay en dos ocasiones, y en ambas el Gumarelo se impuso sin mayores contratiempos, reafirmando su hegemonía en este particular cruce.

La formación de Atlético Tembetary vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Tomás Canteros; Víctor Barrios, Pablo Adorno, Sebastián Olmedo y Wildo Alonso; Bruno Pereira, Édgar Ferreira, Rodrigo Rojas y Denis Colmán; Gabriel Gudiño y Paul Charpentier.

La formación de Libertad vs. Atlético Tembetary en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Hugo Fernández, Thiago Fernández, Lucas Sanabria y Pedro Villalba; Marcelo Fernández y Gustavo Aguilar.