Fútbol de Ascenso de Paraguay

Primera C: 1º de Marzo festeja el título y “12” queda a un paso del ascenso

El 1º de Marzo festejó este domingo la conquista del título de la Primera División C, pese a la derrota sufrida en San Lorenzo contra Pilcomayo por 2-0. A falta de una fecha para el cierre del torneo de la cuarta y última categoría, el 12 de Octubre de Santo Domingo quedó a un paso del ascenso a la “B”.

Por ABC Color
12 de octubre de 2025 - 15:30
El 1º de Marzo del barrio Santa María de Fernando de la Mora se consagró campeón de la temporada 2025 de la Primera División C, la cuarta y última categoría de nuestro fútbol.
El 1º de Marzo del barrio Santa María de Fernando de la Mora se consagró campeón de la temporada 2025 de la Primera División C, la cuarta y última categoría de nuestro fútbol.APF

La consagración del 1º de Marzo de Santa María (Fernando de la Mora) se dio por anticipación y de la manera menos pensada. En el trascurso de la semana anterior, la Asociación Paraguaya de Fútbol dispuso la descalificación del Cristóbal Colón de Ñemby del circuito por inclusión de jugadores en situación irregularidad y con los tres puntos gratis, el líder tricolor se tornaba inalcanzable para sus perseguidores.

Lea más: Colón de Ñemby queda fuera de la Primera C

A partir de allí, la lucha se centraba por el segundo ascenso de la Primera División C a la B. En ese sentido, fue el 12 de Octubre de Santo Domingo el que presentó la “protesta” contra Colón y al ganar los puntos, saltó al segundo puesto, que lo conservó con su triunfo de este domingo.

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2363

General Caballero de Zeballos Cue y Pilcomayo de Mariano Roque Alonso aún conservan posibilidades de subir, aunque necesitan de una combinación de resultados en la última ronda, es decir que no dependen de sus propias fuerzas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los resultados registraron en la jornada matinal, por la 21ª fecha de la “C”, fueron los siguientes:

1° de Marzo 0-Pilcomayo 2

Estadio: Gunther Vogel.

Árbitro: Fabio Villalba.

Goles: 67’ Roque Caballero y 71’ Neri Barreto (P).

12 de Octubre SD 1-Atlético Juventud 0

Estadio: Rafael Giménez.

Árbitro: Blas Medina.

Gol: 70’ Rodrigo Morel (12).

General Caballero ZC 3-Sport Colonial 1

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Árbitro: Óscar Velázquez.

Goles: 24’ Ignacio Torres, 80’ Agustín Liucci y 88’ Richard Martínez (GC); 71’ Jonathan Valiente (SC).

Humaitá 1-Capitán Figari 2

Estadio: Eleuterio Sánchez.

Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.

Goles: 45’ Cristian Franco (H); 20’ y 28’ Dylan Godoy (CF).

General Caballero CG 0-Deportivo Pinozá 0

Estadio: 26 de Febrero.

Árbitro: Mario Alvarenga.

Partidos de la última fecha

Capitán Figari-12 de Octubre SD

Deportivo Pinozá-Oriental

Pilcomayo-Humaitá

Sport Colonial-General Caballero CG

Atlético Juventud-General Caballero ZC

Libre: 1º de Marzo

Enlace copiado