Primera C: 1º de Marzo festeja el título y “12” queda a un paso del ascenso

La consagración del 1º de Marzo de Santa María (Fernando de la Mora) se dio por anticipación y de la manera menos pensada. En el trascurso de la semana anterior, la Asociación Paraguaya de Fútbol dispuso la descalificación del Cristóbal Colón de Ñemby del circuito por inclusión de jugadores en situación irregularidad y con los tres puntos gratis, el líder tricolor se tornaba inalcanzable para sus perseguidores.
Lea más: Colón de Ñemby queda fuera de la Primera C
A partir de allí, la lucha se centraba por el segundo ascenso de la Primera División C a la B. En ese sentido, fue el 12 de Octubre de Santo Domingo el que presentó la “protesta” contra Colón y al ganar los puntos, saltó al segundo puesto, que lo conservó con su triunfo de este domingo.
General Caballero de Zeballos Cue y Pilcomayo de Mariano Roque Alonso aún conservan posibilidades de subir, aunque necesitan de una combinación de resultados en la última ronda, es decir que no dependen de sus propias fuerzas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Los resultados registraron en la jornada matinal, por la 21ª fecha de la “C”, fueron los siguientes:
1° de Marzo 0-Pilcomayo 2
Estadio: Gunther Vogel.
Árbitro: Fabio Villalba.
Goles: 67’ Roque Caballero y 71’ Neri Barreto (P).
12 de Octubre SD 1-Atlético Juventud 0
Estadio: Rafael Giménez.
Árbitro: Blas Medina.
Gol: 70’ Rodrigo Morel (12).
General Caballero ZC 3-Sport Colonial 1
Estadio: Hugo Bogado Vaceque.
Árbitro: Óscar Velázquez.
Goles: 24’ Ignacio Torres, 80’ Agustín Liucci y 88’ Richard Martínez (GC); 71’ Jonathan Valiente (SC).
Humaitá 1-Capitán Figari 2
Estadio: Eleuterio Sánchez.
Árbitro: Víctor Ruiz Díaz.
Goles: 45’ Cristian Franco (H); 20’ y 28’ Dylan Godoy (CF).
General Caballero CG 0-Deportivo Pinozá 0
Estadio: 26 de Febrero.
Árbitro: Mario Alvarenga.
Partidos de la última fecha
Capitán Figari-12 de Octubre SD
Deportivo Pinozá-Oriental
Pilcomayo-Humaitá
Sport Colonial-General Caballero CG
Atlético Juventud-General Caballero ZC
Libre: 1º de Marzo