Primera C: 1º de Marzo festeja el título y “12” queda a un paso del ascenso

El 1º de Marzo festejó este domingo la conquista del título de la Primera División C, pese a la derrota sufrida en San Lorenzo contra Pilcomayo por 2-0. A falta de una fecha para el cierre del torneo de la cuarta y última categoría, el 12 de Octubre de Santo Domingo quedó a un paso del ascenso a la “B”.