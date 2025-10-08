Colón de Ñemby queda fuera de la Primera C

La drástica determinación de la central de nuestro fútbol fue adoptada al comprobarse que el club aurirrojo de Ñemby, el Cristóbal Colón, recurrió a la suplantación de identidad de jugadores (alistó a futbolistas “mau”), en un hecho denunciado por el 12 de Octubre de Santo Domingo, al que se le adjudicó los puntos perdidos en campo y es el nuevo escolta.

Colón habría incurrido a la irregularidad en reiteradas ocasiones, por lo que se lo saca de la División en forma inmediata, dos rondas antes del cierre de la temporada.

Los cinco partidos de la penúltima fecha de la “C” se desarrollarán el domingo, a partir de las 10:00.

El programa: 1° de Marzo (44)-Pilcomayo (38), en el estadio Gunther Vogel; Humaitá (37)-Capitán Figari (12), en el Eleuterio Sánchez; 12 de Octubre SD (40)-Atlético Juventud (12), en el Rafael Giménez; General Caballero CG (21)-Deportivo Pinozá (19), en el 26 de Febrero y General Caballero ZC (39)-Sport Colonial (28, en el Hugo Bogado Vaceque.

Oriental, que debía jugar contra Colón, suma tres puntos (va a 27). El rival del club sancionado de la última ronda es precisamente el monarca 1º de Marzo.