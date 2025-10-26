Recoleta confirma su permanencia en la Primera División

El “Canario” obtiene el premio a la insistencia

El encuentro en cierto punto tuvo protagonismo compartido, aunque fue Deportivo Recoleta, aprovechando la superficie artificial de aliada, quien demostró mayores intenciones de controlar el trámite del juego, con el habitual manejo que ofrece el uruguayo Alejandro Silva y la velocidad en las transiciones.

El primero en golpear fue Libertad, con pragmatismo, antes de llegar a la media hora. El tanto nació de un lateral de Rojas a la posición de Lucena, quien en tres cuartos de cancha metió el centro al segundo poste, donde apareció Óscar Cardozo arremetiendo a espaldas de Piris para aplicar un cabezazo colocado al poste más lejano de Toledo, quien quedó estático en el centro de su portería.

Ese tanto sacudió al “Canario” (Recoleta), que antes del empate generó un par de chances claras. La más notoria se gestó con un tiro libre de Ale Silva a la posición de González, quien tras ganarle la posición a Melgarejo desvió el esférico con una peinada que pasó a centímetros del poste izquierdo de Martín Silva. Minutos después, el portero gumarelo sacó de su ángulo izquierdo un tiro colocado del juvenil Falcón.

Pasada la media hora, el Canario llegó a la paridad mediante la pelota quieta, con un córner de Alejandro Silva direccionado al primer poste. Allí, una peinada de Lucena hizo que Espinoza perdiera la referencia del esférico, que terminó impactando en el pecho del lateral para luego incrustarse en el fondo de la portería gumarela, decretando el 1-1.

En la complementaria, Guiñazú envió al campo de juego a Acuña, quien fue el encargado de poner nuevamente al frente a Libertad. Tras una peinada de Villalba, el juvenil detectó la falta de coordinación entre Toledo y el capitán Núñez para, de cabeza, superar al guardameta y enviar el balón al fondo de la red, produciendo así su bautismo de gol en la élite.

Esa anotación obligaba al Canario a tener una propuesta más arriesgada, en busca del tanto de la paridad, que confirmaría su permanencia en la máxima categoría. El empate llegó recién en tiempo de adición, tras un centro desde la izquierda de Vargas, desviado levemente en su trayecto por Marcelo Fernández para que el esférico termine en el ángulo izquierdo de Silva y, con ese resultado, decretar el descenso de General Caballero de Mallorquín.

Los juveniles, disconformes

El juvenil extremo de Recoleta FC, Juan José Falcón (17 años), lamentó no poder quedarse con la victoria. “Creo que fue un partido en el que tuvimos posibilidades para ganar, lastimosamente no se dio, vamos a seguir peleando, porque yo creo que con este equipo vamos a llegar lejos, estamos peleando por entrar a la Copa Sudamericana, y queremos llegar hasta ahí”.

El joven atacante de Libertad, Óscar Acuña Vera (17), tampoco quedó conforme con la paridad. “Estoy muy contento por mi primer gol, lástima que no pudimos ganar, se nos escapó en la última, pero hay que seguir trabajando y meterle con todo”.

El delantero se mostró contento con su bautismo goleador, pero lamentó el resultado. “Contento por el gol, en lo personal, pero como grupo no estamos tan contentos porque no pudimos sacar los tres puntos, que estábamos buscando y no pudimos”.

