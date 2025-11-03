Primera B: El 29 de Setiembre, campeón en Sub 18

Gracias a una muy buena campaña durante la temporada, el Club 29 de Setiembre de la ciudad de Luque se consagró campeón de la Primera B en la categoría Sub 18.

El plantel del club ubicado en el Barrio Molino de Luque lo conforman: Álex Ávalos, Jorge Ferreira, Mario Alvarenga, Rubén González, Ángel Velloso, Cristian Villalba, Leandro Sosa, Víctor Alarcón, Óscar Colmán, Jhosías Delgado, Henry Torales, Santiago Ruiz, Alan Denis, Mathías López, Thiago Mieres y Carlos Vega.

También conforman la nómina: Thiago Curtido, José Martínez, Kevin Orué, Enzo Doldán, Franco González, Tobías Gallardo, Enzo González, Cristian Vargas, Juan Quiroz, Carlos Díaz, Matías Méndez, Matías Zárate, Alex Franco, Lucas Ozuna, Thiago Sosa y Maximiliano Michelena.

El cuadro juvenil del 29 de Setiembre llegó al objetivo bajo la dirección del cuerpo técnico integrado por Arsenio Chávez, Gabriel González y el preparador físico Marcos Candia.

El Club 29 de Setiembre de la ciudad de Luque desplegó una muy buena campaña en la División Sub 18, alcanzando el título de manera anticipada, inclusive.