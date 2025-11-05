Copa Paraguay: General Caballero JLM, a la final, alcanza un hito en su legado

Nacional, con un juego desconocido

El conjunto del Alto Paraná mostró carácter y efectividad en un compromiso intenso disputado en cancha neutral.

Con goles oportunos y una defensa ordenada, General Caballero supo imponerse ante un rival con mayor recorrido en instancias decisivas, sellando una clasificación que quedará grabada en la historia del club.

El equipo dirigido por Humberto “Loro” Ovelar viene sosteniendo una campaña destacada en la Copa de Todos, dejando en el camino a rivales de peso y demostrando que, pese a su descenso, mantiene un plantel competitivo y con hambre de gloria.

Ahora, el Rojo de Mallorquín aguarda en la gran final con la ilusión intacta de coronar una temporada difícil con una conquista histórica que podría marcar un antes y un después en su joven trayectoria dentro del fútbol paraguayo profesional, además de otorgar un título de referencia a un elenco del interior.

A lo largo del encuentro, Nacional no pudo hacer valer su mayor presupuesto ni su experiencia en instancias decisivas. Mostró un rendimiento deslucido y sin claridad en ninguna de sus líneas, dejando escapar una valiosa oportunidad de instalarse nuevamente en una final. Su juego, por momentos errático y previsible, contrastó con la determinación de su rival.

El Rojo aprovechó al máximo sus ocasiones. Primero golpeó con una gran combinación entre Clementino González y Juan Franco, quien definió con categoría para abrir el marcador. Poco después, un infortunio del portero Kili Rojas, que envió el balón contra su propia valla, amplió la diferencia y permitió a General irse al descanso con un cómodo 2-0.

En la segunda mitad, la Academia se adueñó de la posesión, pero careció de profundidad y eficacia. El descuento llegó sobre el final a través de Paragua Espínola, aunque el impulso fue tardío y no alcanzó para igualar ni el marcador ni el nivel de juego.

Con este triunfo, General Caballero JLM escribe una página dorada en su historia y se ilusiona con cerrar la temporada levantando el trofeo de la Copa Paraguay.