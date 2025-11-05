Selección Paraguaya
05 de noviembre de 2025 - 12:33

La selección de Paraguay debutó con derrota en el Mundial Sub 17

La selección de Paraguay perdió 2-1 con Uzbekistán en la primera fecha del Grupo J del Mundial Sub 17 Qatar 2025 en la Cancha 1 del Aspire Zone, en Rayán, Qatar.
La selección de Paraguay perdió 2-1 con Uzbekistán por la primera fecha del Grupo J del Mundial Sub 17 Qatar 2025.

Por ABC Color

Paraguay sufrió una dura derrota en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich perdió 2-1 ante Uzbekistán en la Cancha 1 del Aspire Zone de la ciudad de Rayán. Azizbek Abdumuminov, con un doblete en el primer tiempo, y Alan Ledesma, de penal en la etapa complementaria, los goles del partido.

Con el resultado y la goleada 4-1 de Irlanda sobre Panamá en la Cancha 3 del complejo deportivo, los otros dos componentes de grupo, el combinado nacional ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones y está en zona de clasificación a la próxima instancia. Luego de tres rondas, avanzan de etapa los primeros dos de las 12 series y los mejores 8 terceros entre todas las llaves.

Mundial Sub 17: Las posiciones del Grupo J

Irlanda 3 puntos

Uzbekistán 3

Paraguay 0

Panamá 0

Paraguay enfrenta a Panamá en la Fecha 2

La selección paraguaya quedó condicionada en el Grupo J y está obligada a ganar en la próxima presentación para no comprometer el pase a los dieciseisavos de final. En la segunda y penúltima fecha de la llave, el conjunto guaraní enfrenta a Panamá el sábado 8 de noviembre, a las 12:15, hora de nuestro país, en la Cancha 4 del mismo recinto del juego de hoy.