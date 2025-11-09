A qué hora juega hoy Guaraní vs. Libertad y dónde ver en vivo

Guaraní enfrenta hoy a Libertad por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Legendario y el Gumarelo juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el estadio La Arboleda de Asunción. Dirige Derlis Benítez con VAR de Ulises Mereles. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Guaraní vs. Libertad: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

Guaraní vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Personal Flow: Tigo Sports

Guaraní vs. Libertad: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store.