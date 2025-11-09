Fútbol
09 de noviembre de 2025 - 13:35

A qué hora juega hoy Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño y dónde ver en vivo

Los jugadores de Sportivo Trinidense y Cerro Porteño se saludan previo al duelo correspondiente a la primera rueda del torneo Clausura 2025. (Foto: APF)
Sportivo Trinidense y Cerro Porteño disputan hoy la fecha 20 del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Trinidense y Cerro Porteño se enfrentan hoy por la fecha 20 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. La Cruz Amarilla y el Ciclón juegan a las 18:00, hora de Paraguay, en el estadio La Huerta de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de Carlos Figueredo. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:00 horas

Argentina: 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Uruguay: 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 16:00 horas

Colombia: 16:00 horas

Perú: 16:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

Bolivia: 17:00 horas

El Salvador: 15:00 horas

México: 15:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:00 horas

Estados Unidos - Este: 16:00 horas

Inglaterra: 22:00 horas

España: 23:00 horas

Bélgica: 23:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 23:00 horas

El delantero de Cerro Porteño, Juan Manuel Iturbe presiona la salida del volante de Trinidense, Gustavo Viera. (Foto: APF)
Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Sportivo Trinidense vs. Cerro Porteño: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.