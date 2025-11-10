Nacional asegura el boleto a Copa Sudamericana

El tanto de apertura dio soltura al “Tricolor”

El inicio del encuentro fue pobre, carente de calidad, con una notoria falta de ambición por parte de los dos equipos. Esta apatía resultaba incomprensible en el caso de Nacional, que estaba obligado a sumar para asegurar su plaza en la Copa Sudamericana, pero cuya propuesta en el campo de juego no reflejó tal imperiosa necesidad.

La Academia dominó la primera etapa con una posesión estéril, incapaz de generar peligro real. Ante la falta de profundidad fue necesaria la impronta individual de Carlos Arrúa para generar la primera aproximación clara, recibiendo el balón, y al no encontrar opciones de pase sacó un potente derechazo que el portero Canteros logró desviar con una espectacular mano cambiada, evitando que se colara en el ángulo superior izquierdo.

En la complementaria la Academia inauguró el marcador con un tanto que nació desde la zona baja, gracias al pase de Gutiérrez por la izquierda para Prieto, quien de primera activó a Juanfer Alfaro, este se desprendió de la zona de volantes. Ya dentro del área se fabricó el espacio ante la marca de Marotta y sacó el derechazo que besó levemente el larguero para luego terminar en el ángulo derecho.

El tanto de apertura aportó tranquilidad al elenco tricolor, que comenzó a manejar el trámite con mayor soltura. A partir de ahí generaron varias ocasiones claras de gol, pero una combinación entre la falta de puntería propia y la gran noche del guardameta Canteros impidieron que los dirigidos por Pedro Sarabia pudieran ampliar la ventaja en el marcador.

En el último cuarto de hora Nacional certificó la victoria y, con ella, la clasificación a la Sudamericana, con el gol que nació de un pase al medio de Jara que contó con un lujoso taco de Bailone para habilitar a Arrúa, quien con un pase magistral dejó de cara al arco a Prieto, quien definió de forma sutil por elevación, superando la desesperada salida de Canteros.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)