Paraguay completa sus clasificados a la Copa Sudamericana

Sportivo Trinidense había sido el primero en asegurar su participación al reservar su cupo un par de fechas atrás, pero tres lugares seguían en disputa. El resultado registrado en primer turno en Villeta, con la victoria de Sportivo 2 de Mayo por 3-2 sobre Sportivo Ameliano, fue decisivo. Este marcador dejó a la “V azulada” sin opciones matemáticas de clasificar por cuarto año consecutivo.

Dicha victoria del “Gallo” norteño certificó automáticamente la clasificación de dos clubes: Recoleta FC y Olimpia, que obtuvo el premio consuelo en una temporada para el olvido. El “Canario”, se convierte en el vigesimotercer equipo paraguayo en la historia en competir internacionalmente, marcando su debut en un torneo organizado por la Conmebol. En cuanto a la experiencia en el certamen, Nacional contará con su décima participación, mientras que el Decano, Olimpia, alcanzará su novena presencia. Por su parte, Sportivo Trinidense competirá por segunda vez, repitiendo la experiencia que vivió en la temporada anterior.

El cierre de la ronda dejó a Sportivo Luqueño y Sportivo Ameliano con las manos vacías, fuera de la zona de clasificación. Además de Atlético Tembetary y General Caballero de Juan León Mallorquín, castigados con la pérdida de categoría. Con los cupos a la Copa Libertadores ya asegurados por Libertad, Cerro Porteño, Guaraní y Sportivo 2 de Mayo, el calendario se enfoca en el cierre del año. Solo resta definir al campeón del Torneo Clausura 2025 y al ganador de la Copa Paraguay, que posteriormente pugnarán el título de la Supercopa Paraguay.