Paridad sin goles en Campo Grande entre Recoleta y Nacional

Encuentro atractivo pese al marcador vacío

El desarrollo del partido se inclinó levemente hacia Recoleta, tal vez por la incidencia del campo de juego de superficie sintética, una variable que exige adaptación a los rivales. A pesar de no estar acostumbrado a este terreno, Nacional supo responder con la velocidad de sus extremos por las bandas y la impronta que puede ofrecer Arrúa.

La primera ocasión clara se presentó en la media hora de partido, en una acción que se originó con un pase de López a espaldas de Maciel, donde apareció Thiago Vidal, quien perfilado de frente a la portería sacó el derechazo un tanto mordido que fue cruzado y se perdió apenas cerca del poste derecho defendido por el portero Rojas.

Posteriormente, el elenco tricolor logró batir la valla rival. Valdez culminó de manera efectiva un pase magistral de Arrúa; sin embargo, la jugada fue anulada tras una revisión del VAR. La tecnología dictaminó una aparente intervención previa de Benítez, quien se encontraba en posición adelantada al momento de la habilitación. Díaz de Vivar interpretó que el ex-Olimpia terminó dificultando el intento de cobertura de Echeguren.

En la etapa complementaria la “Academia” mostró una mejor versión y generó oportunidades claras que le hubieran permitido llevarse los puntos al barrio Obrero. La ocasión más nítida para el visitante se produjo tras un despeje corto de la defensa amarilla, que le quedó a Gaona Lugo, quien sacó un potente derechazo cruzado que terminó rozando el poste derecho del portero Falcón.

En su condición de anfitrión, el “Canario” intentó ir al frente buscando el tanto de la ventaja, para ir preparando el escenario para dar lugar al ingreso del presidente Luis Vidal, quien terminó siendo parte del encuentro en tiempo de adición para convertirse en el jugador más longevo en ingresar de un partido de la máxima categoría, con 51 años, 11 meses y 20 días.