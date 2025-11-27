Libertad 2-General Caballero JLM 0: Mueca de despedida

Nada más parecido a un partido amistoso

Parecía más un partido de pretemporada que oficial. La previa cordial, con los liberteños formando el pasillo a los campeones de la Copa Paraguay, cuando los verdaderos artífices de la conquista “militar” fueron reservados para la Supercopa del sábado 6 de diciembre.

Arrancó eléctrico el Rojo, que pudo marcar mediante Schabus, cuyo remate fue bloqueado por Morínigo. Luego anotó el joven Gabriel Espínola, aunque en posición adelantada.

Con el elenco muleto altoparanaense, daba la sensación que no iba a darse equivalencia, más aún con la tempranera expulsión mediante el VAR del argentino Gaspar Vega, por una sujeción a Lorenzo Melgarejo, supuestamente por impedir una acción manifiesta de gol, cuando que el repollero aún se encontraba algo distante de la zona quemante.

El “10” liberteño tuvo las mejores oportunidades para anota. En la primera su resolución resultó aérea y fallida. En las siguientes se registraron brillantes intervenciones del portero brasileño Wastowski.

Como el marcador no se movía, en el balance de la primera fracción, se pasaron más bien bebiendo agua que jugando, por la doble pausa de hidratación. El tiempo perdido no se recupera en su totalidad.

Apenas comenzada la complementaria, Tacuara Cardozo anotó con un frentazo. El gol fue anulado por off-side de Fretes, el de la asistencia por elevación.

En una pelota fácil, flotada, el exceso de confianza le jugó una mala pasada a Wastowski, quien le cometió un penal a Espinoza. El disparo del mundialista Cardozo fue tapado por el guardameta.

La paridad se rompió con un zurdazo cruzado de Melgarejo. El segundo tanto llegó en tiempo adicional a través de Roque Santa Cruz, tras un rebote del portero concedido después de un potente tiro de Tacuara. Fin del ciclo de Pablo Guiñazú.