Guaraní no pierde la esperanza de conquistar el título del Clausura 2025

Guaraní se aferra a la mínima chance de poder gritar campeón en la última jornada. El “Legendario” se enfrenta hoy al Sportivo Luqueño, en el marco de la fecha final del Torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay. El partido se disputará en simultáneo con el de Cerro Porteño, a las 18:00, en el Estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá. El “Legendario” necesita de una combinación de resultados para poder conquitar el título. El duelo será arbitrado por David Ojeda, con la asistencia del VAR a cargo de Carlos Figueredo. La transmisión estará disponible por ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y la plataforma de ABC TV Paraguay en YouTube.

Guaraní, aferrado a la mínima chance de campeonar

A Guaraní solo le basta el triunfo ante Luqueño para poder mantener viva su chance de campeonar, pero la victoria por sí sola no es suficiente. El “Legendario” debe esperar una mano amiga del Atlético Tembetary, que en el partido simultáneo deberá frenar a Cerro Porteño con un empate o una victoria. Solo una combinación de resultados que incluya un triunfo aurinegro y un “tropiezo” azulgrana hará posible la ecuación que le sirve a Guaraní para romper con nueve años de sequía de títulos. Pese a estar en desventaja, el conjunto aurinegro viene realizando una gran campaña.

Su desempeño está ajeno a las expectativas generadas al inicio del semestre, teniendo en cuenta lo reducido del plantel de Víctor Bernay. El equipo, además de llegar hasta las semifinales de la Copa Paraguay, llega con posibilidades reales de campeonar a esta última fecha del Clausura. Sin embargo, el punto de inflexión fue el duelo directo ante Cerro Porteño, donde Guaraní perdió la posibilidad de depender de sí mismo. El Ciclón ahora no solo tiene la ventaja de un punto en la clasificación, sino que también posee el mérito deportivo en caso de que ambos terminen con igualdad de unidades.

Luqueño, en modo juez de la definición

Ya sin ningún objetivo deportivo claro en el horizonte, el Sportivo Luqueño intentará cerrar su floja campaña de la forma más digna posible. El equipo no logró quedarse con uno de los cupos internacionales y termina este Clausura 2025 al borde de la zona roja de la tabla de promedios, una situación preocupante. El “Auriazul”, comandado por Lucas Barrios, tiene una doble misión en este cierre de temporada. La primera es sumar los tres puntos para engrosar su promedio de cara a la siguiente temporada y para alejarse de los puestos de descenso.

La segunda misión, no menos relevante en el panorama general, es dejarle allanado el camino a Cerro Porteño para que pueda conquistar el título del torneo. Si Luqueño logra derrotar a Guaraní, desactiva la única posibilidad de que el Legendario aspire a la corona. El Auriazul jugará, por lo tanto, un rol de juez indirecto en esta apasionante definición, donde sus puntos valen oro para sus promedios, y su victoria para los intereses del Ciclón.

La formación de Guaraní vs. Sportivo Luqueño en la Primera División de Paraguay

Aldo Pérez; Alcides Benítez, Alcides Barbotte, Sebastián Zaracho y Alexandro Maidana; Jhon Jairo Sánchez, Luis Martínez Soto, Agustín Manzur y Derlis Rodríguez; Iván Ramírez Ferreira y Richar Torales.

La formación de Sportivo Luqueño vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Alfredo Aguilar; Santiago Ocampos, Adrián Brizuela, Ángel Benítez y Rodrigo Alborno; Lautaro Comas, Walter Rodríguez, Sebastián Quintana y Jonathan Ramos; Kevin Pereira y Walter González.

Antecedentes de los duelos entre Guaraní vs. Sportivo Luqueño