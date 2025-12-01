Guaraní, con las manos vacías

En determinado momento, el Cacique, Guaraní, lideró con buena ventaja el torneo Clausura, fue el de mejor exposición en la Copa Paraguay y era un candidato a la obtención automática de la Supercopa Paraguay, siempre y cuando ganaba los dos certámenes.

El plantel aurinegro, dirigido técnicamente por Víctor Eduardo Ceferino Bernay, tuvo un bajón del que pudo recuperarse, pero de manera tardía. En medio del “bache” perdió en semifinales contra el 2 de Mayo en el torneo de integración y la punta del campeonato liguero a manos de Cerro Porteño, a la postre campeón.

El Legendario intervendrá de la Copa Libertadores, a partir de la segunda instancia clasificatoria.

