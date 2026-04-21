Llegarán los primeros rechazados por EE.UU. tras acuerdo firmado por Peña

Un grupo de 25 personas será el primero que llegará a Paraguay este jueves en el marco del acuerdo con Estados Unidos que establece nuestro país como detino para aquellos migrantes cuyo ingreso fue rechazado por el país norteamericano.

El 19 de febrero Paraguay amplió el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos que permite al país norteamericano reconducir a migrantes rechazados a sus países con la ayuda del país sudamericano.

El anunció lo realizaron el ministro de la Comisión Nacional para refugiados Fronterizos (Conare), Carlos Vera, el encargado de negocios de Estados Unidos en Paraguay, Rober Alter, y el director nacional de Migraciones, Jorge Kronawetter en conferencia de prensa.

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“Paraguay, en ejercicio de su soberanía, retiene en todo momento la facultad de aceptar o rechazar cada caso de manera individual previa revisión de la información correspondiente. Cada traslado será evaluado caso por caso, garantizando que solo aquellas personas que cumplan los criterios establecidos pueden ser admitidos en nuestro territorio”, enfatizó Vera.

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