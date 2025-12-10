APF aclara que no venderá las entradas para el Mundial 2026

La venta de tickets para la Copa Mundial de la FIFA 2026 es una atribución exclusiva de la FIFA. Así lo informó este miércoles la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), ante las reiteradas consultas recibidas de los aficionados.

En este sentido, la APF confirma que no comercializa, intermedia ni administra ningún tipo de entrada, cupo o trámite relacionado. Toda la información oficial sobre procesos de compra, fases de venta, sorteos, métodos de pago y entrega de tickets se encuentra únicamente en el sitio: FIFA.com/tickets.

En el comunicado también informa a los hinchas paraguayos sobre los principales requisitos para viajar a los países sedes: Pasaporte vigente (con más de 6 meses de vigencia); Estados Unidos: Se requiere visa de turista (B1/B2); Canadá: Solicitar visa de visitante (TRV); México: No se requiere visa para turismo de hasta 180 días.

También es posible que se soliciten otros documentos como pasajes de regreso, confirmación de alojamiento y medios de sustento.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy