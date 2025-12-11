Rubio Ñu presenta oficialmente a Gustavo Morínigo como su nuevo entrenador

“Feliz por tomar esta responsabilidad, linda responsabilidad, con gente conocida, con una institución que realmente hizo muchos méritos para llegar a Primera División. Una institución de años, de mucha tradición, de familia, de barrio, y nos sumamos a este sueño con mucha alegría para poder dar lo mejor y, por supuesto, conseguir nuestros objetivos. Fue rápido, la verdad, sí, yo escuchaba rumores, pero creo que la dirigencia se comportó como toda dirigencia tiene que comportarse. Finalizó primero un acuerdo con el profe Marecos, que también hizo un gran trabajo en este año, y después lo nuestro fue muy rápido, la verdad", expresó nuevo conductor albiverde.
Ante la consulta sobre la posibilidad de armar el plantel prácticamente desde cero, expresó: “Nos da ese tiempo y esa posibilidad de empezar con una idea nuestra, de poner las bases y las condiciones, y que los chicos interpreten lo más rápido posible lo que nosotros queremos y creemos que tiene que ser Rubio Ñu, por su identidad y por su historia. Entonces, eso es importante para nosotros como cuerpo técnico, por supuesto que van a venir jugadores, van a quedar unos, otros no, es normal en toda institución, en todo comienzo de proceso. Los conozco algunos, ya que trabajaron conmigo, más que nada una reunión rápida, de tirar ya un poco los conceptos nuestros, de que nos conozcan lo más rápido posible, nosotros a ellos también, y por supuesto ya empezar a trabajar, que es lo más importante”.
Morínigo hizo una comparación implícita con el proceso al frente de Sportivo Luqueño, donde no tuvo la oportunidad de empezar desde la pretemporada: “Es muy difícil para los muchachos que ya están, porque son de repente filosofías diferentes, estilos diferentes, entonces les cuesta de repente, y además las complicaciones que nos tocó este año con el tema de los lesionados, jugadores que no tenían una no muy buena preparación física, entonces eso fue un poquito detonante del año en sí para el Sportivo Luqueño, hoy nosotros empezamos de cero, es total y absoluta responsabilidad nuestra desde ya, somos muy autocríticos en esa parte, y por supuesto, no digo que sea ventaja, pero es lo ideal para empezar un proyecto”.
El entrenador finalizó su intervención asegurando que se tomará el tiempo necesario para la evaluación del plantel: “Estamos entrando en una etapa de evaluación, por ahí la ventaja que tengo yo en esto es que acompañé mucho los partidos el año pasado del club, aquí viniendo a ver justamente su campeonato, que lo hicieron bastante bien, me gustó mucho también la gente, me acompaña mucho, es un club que tiene su identidad, y es muy importante, entonces vamos con tranquilidad, evaluaciones, y por supuesto ser lo más honestos y directos posible, sinceros, y por supuesto darle la posibilidad también a los que no se van a quedar, de que puedan tener su lugar también”.