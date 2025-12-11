El CARDE de Ypané renueva su cancha principal ajustándolo a la alta exigencia

Gracias a fondos provenientes de la CONMEBOL, se está llevando a cabo una reingeniería total del campo de juego para asegurar que el principal escenario de entrenamiento del CARDE se ponga a la altura de los mejores del mundo, buscando ofrecer las condiciones óptimas para quienes representarán a Paraguay en las próximas citas futbolísticas, especialmente en la antesala de la Copa del Mundo México/Estados Unidos/Canadá 2026. El director deportivo de la Selección, Justo Villar, y el ingeniero agrónomo encargado de las obras, José Yacianci, se refirieron a estas mejoras, destacando el apoyo de la CONMEBOL.

Justo Villar: “Para competir con los mejores, hay que entrenar como los mejores”

El director deportivo enfatizó la necesidad de modernizar las instalaciones para cumplir con las exigencias del fútbol actual: “Para competir con los mejores, hay que entrenar como los mejores. La cancha 4, la cancha principal que tiene el CARDE, lleva mucho tiempo, desde nuestros inicios prácticamente, que la cancha sigue siendo la misma”.

Villar destacó que el beneficio será una mayor fluidez en el trabajo del cuerpo técnico y los jugadores: “Lo ideal era ponerlo a la altura de las exigencias que tiene FIFA, que tiene CONMEBOL y, por supuesto, que tiene la APF, para que los jugadores se sientan confiados y seguros en cada entrenamiento que puedan tener. El mayor beneficio que se va a sacar en esto es la fluidez que va a tener el juego, la manera como se puede entrenar, la rapidez con que se puede entrenar. Los entrenamientos que se hacen para la selección absoluta son como los partidos, o sea que hay que entrenar como se tiene que jugar un partido”.

El ex-arquero subrayó que la calidad del campo es una exigencia directa del cuerpo técnico para maximizar el poco tiempo disponible de entrenamiento: “El cuerpo técnico es el más exigente con el tema de la cancha, porque no quiere perderse un entrenamiento porque llovió mucho, no quiere perderse porque hay viento, entonces hay cosas que son exigencias que son por causa de que tenemos poco tiempo para entrenar y entonces ellos quieren aprovechar el mayor tiempo posible para entrenar. La selección exige que podamos dar lo mejor que tengamos y la gente lo pide de esa manera y, obviamente, que nosotros para representar a nuestro país lo tenemos que hacer”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Villar concluyó destacando el compromiso de la Asociación Paraguaya de Fútbol con sus atletas: “Los jugadores representan a un país entero y nosotros nos comprometemos a darle el mejor entorno para que ellos se puedan desarrollar y representarnos de la mejor manera”.

José Yacianci: Un Campo Drenante a Nivel Europeo

Por su parte, el ingeniero agrónomo José Yacianci explicó los detalles técnicos del proyecto, que busca replicar las condiciones de juego de las canchas internacionales: “Hicimos la propuesta de cambiar completamente el campo de juego y queremos que, por supuesto, se vayan entrenando acá, al Mundial, que tenga el mismo campo de juego en el cual van a competir. Bueno, después de ver evaluaciones, a simple vista, digamos, deformaciones porque hay filtración y diferencia de colores, vimos que el suelo era muy arcilloso”.

El proyecto consiste en sustituir el suelo actual por un sistema de drenaje moderno: “Hicimos la propuesta de cambiar completamente el campo de juego, llevarlo a nivel de Europa y de Estados Unidos, que de hecho es donde se desarrolla la competencia internacional. Esto es un campo drenante. ¿Qué quiere decir drenante? Para hacerlo rápido, es un campo de arena con un sustrato para que se pueda desarrollar en el césped y que sea agradable, que tenga velocidad y que infiltre rápidamente”.

Finalmente, detalló la metodología de construcción para cumplir con los requisitos de la FIFA: “Estamos extrayendo todo el suelo nativo, vamos a hacer un perfilado, va a ser lo que se va a ver arriba, pero va a ser cargado con todo el sustrato nuevo para que tenga el abovedado y a cuatro aguas como pide FIFA y con sistema de drenaje”.