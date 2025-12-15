Otro “Golazo” de Claudia Martínez

“Golazo Tropical” entregó a Claudia Martínez Ovando dos galardones, uno por ser la máxima goleadora del Sudamericano Sub 17, con 10 conversiones y otro por la marca a la que arribó en la Copa América, en la que logró seis anotaciones en cinco partidos.

La deportista de Capitán Bado (Amambay) militó en Sportivo Ameliano antes de recalar en Olimpia. Disputó con la Albirroja el Mundial Sub 20 de Colombia en 2024 y el Mundial Sub 17 de Marruecos este año. También integró la selección de mayores.

“Golazo Tropical” es un tradicional programa deportivo-musical que se difunde, desde hace 27 años, los domingos a las 11:00, a través de Radio Fernando de la Mora, con la dirección del periodista Gustavo Rojas Bogarín.

