¡Olimpia es el Supercampeón del Fútbol Femenino!

Las franjeadas tomaron la delantera en el marcador de forma temprana con un rápido gol “de vestuario” de su estrella, Claudia Martínez, quien rrecibió un pase largo desde el sector derecho y, con un control orientado de derecha, se perfiló ante la portería. La mejor jugadora paraguaya sacó un potente zurdazo cruzado que resultó inatajable para la portera Patricia López. A pesar de la ventaja, Olimpia no pudo ampliar la diferencia, con Pamela Villalba estrellando un disparo en el poste.

Libertad encontró el camino del empate en la recta final, cuando el partido entraba en el último cuarto de hora de juego. La paridad llegó gracias a un penal sancionado por la jueza Zulma Quiñonez, luego de una mano de Lorena Alonso dentro del área. Liz Peña se encargó de la ejecución, anotando con un remate cruzado que la portera Gloria Saleb estuvo cerca de contener. Con el 1-1 final, la definición se extendió a los penales, donde la figura de Gloria Saleb sobresalió, conteniendo los disparos de Angélica Vázquez y Luz Cardozo.

La jornada de la final también sirvió de marco para varias distinciones individuales a las jugadoras más destacadas del año. Patricia López, del Club Libertad, fue reconocida con el premio a la Mejor Arquera de la temporada 2025 por su notable desempeño. Por el lado de Olimpia, Claudia Martínez recibió la distinción como Mejor Jugadora del Año, reafirmando su nivel internacional. Además, su compañera Celeste Aguilera fue galardonada con el premio al Mejor Gol del Año 2025.

Estadio: CARFEM (Ypané). Árbitra: Zulma Quiñonez. Asistentes: Nadia Weiler y Nancy Fernández. Cuarta Árbitra: Carmen Gómez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Libertad 1 (2): Patricia López; Naomi De León, Natalia Genes (14′ Wilma Espinoza), Paola Genes y Damia Cortaza; Luisa Talavera, Ramona Martínez (90′+3′ María Garay), Liz Peña y Angélica Vázquez; María Tamay (67′ Liza Larrea) y Luz Cardozo. D.T.: Ariel Rivaldi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia 1 (4): Gloria Saleb; Liz Barreto, María Segovia (56′ Lorena Alonso), Tania Riso y Celeste Aguilera (86′ Yanina González); Erika Cartaman, Griselda Garay, Claudia Martínez y Mariana Pion (70′ Danna Garcete); Milagros Rolón y Pamela Villalba. D.T.: Diego Urán.

Goles: 5′ Claudia Martínez (O); 79′ Liz Peña, de penal (L). Amonestada: 45′ Milagros Rolón (O). Expulsada: 68′ Natalia Genes (L).

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol