San Lorenzo: Tito Torres es rayadito

Tito Torres, formado en Cerro Porteño y con pasado en Olimpia, Colón de Santa Fe, Goiás y Luqueño, es la incorporación más importante del Rayadito, Sportivo San Lorenzo, para el retorno a Primera.

Lea más: Alex Álvarez arriba a San Lorenzo

Con anterioridad se sumaron al plantel que dirige el uruguayo Sergio Orteman: Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Mattías Parris, Alexis Doldán, Jeferson Torales, Luis Fernando Cáceres y Alex “Neymar” Álvarez.

El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 del presente mes. El estreno sanlorenzano será contra Nacional, en condición de visitante.

El club de la Ciudad Universitaria, presidido por el Dr. Óscar Simeón Said, se dispone a disputar su 34ª temporada en el círculo privilegiado de nuestro fútbol, en nueve etapas, de 1950 a 1952, de 1954 a 1955, de 1961 a 1969, de 1985 a 1986, de 1988 a 1992, de 1995 a 2003, en 2015, de 2019 a 2020 y ahora en 2026.