San Lorenzo: “Neymar” Álvarez es rayadito

Alex “Neymar” Álvarez, apuesta ofensiva del recién ascendido Sportivo San Lorenzo, viene de militar en Trinidense, en el que tuvo tuvo dos etapas.

El ariete, formado en Nacional, tuvo una breve experiencia internacional en el Varese de Italia y tuvo un breve paso por Luqueño.

La dotación rayadita, dirigida técnicamente por el uruguayo Sergio Orteman, se va completando.

Los nuevos en el grupo son: Wilson Quiñónez, Luis Vargas, Luis Franco, Leandro Esteche, Mattías Parris, Alexis Doldán, Jeferson Torales, Luis Cáceres y Alex Álvarez. La lista tiende a crecer.

Respecto al plantel que logró el subcampeonato en la División Intermedia y el ascenso al círculo privilegiado, las salidas más significativas son las de Miguel Samudio, quien proseguirá su carrera en el Paysandú de Uruguay, Miguel Ovejero, Orlando Gallardo, Cristian Medina, entre otros.

La preparación sanlorenzana se desarrolla en el complejo del Deportivo Capiatá, con concentración incluida en el hotel Olimpo de Itauguá.

Para el sábado 10 de enero está marcado un amistoso contra Olimpia, en la Villa franjeada, situada en Fernando de la Mora. El horario aún no fue confirmado.