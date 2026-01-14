Rubio Ñu: El Laureado visita la Academia

El primer test match entre los tricolores de Nacional y los albiverdes de Rubio Ñu está marcado para las 17:30 y el segundo para las 19:00. Dependerá de los técnicos la decisión de incluir la formación principal en el “picado” inicial o en el de fondo.

Lea más: Rubio Ñu, exigente examinador para Libertad

El Laureado viene de superar un exigente examen con Libertad, al que venció el fin de semana por 1-0, en Tuyucuá.

La Academia jugó en casa con Ameliano, al que derrotó por 3-2,

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los albiverdes, dirigidos técnicamente por Gustavo Eliseo Morínigo, cuentan con 21 incorporaciones para la temporada de retorno al círculo privilegiado, tras la conquista del título de la División Intermedia 2025.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los tricolores, conducidos por Felipe Ariel Giménez, tuvieron fichajes puntuales y algunos retornos. La contratación más llamativa es la de Roque Santa Cruz, de 44 años.