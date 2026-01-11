Rubio Ñu fue un exigente examinador para Libertad

Pese a las malas condiciones climáticas, Libertad y Rubio Ñu pudieron medir fuerzas en el capitalino barrio Las Mercedes.

El elenco principal de Francisco “Chiqui” Arce estuvo integrado por: Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera y Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Hernesto Caballero y Hugo Fernández; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar. Ingresaron: Santiago Delvalle, Amín Molinas y Jorge Recalde.

El entrenador albiverde, Gustavo Eliseo Morínigo, alistó un conjunto conformado por: Franco Frágueda; Rodi Ferreira, Brian Blasi, Javier Vallejos y Pedro Álvarez; Ánderson Leguizamón, Lucas Gómez, Gustavo Manzur y Juan José Giménez; William Mendieta y César Villagra. El gol fue anotado por Lucas Gómez.

La formación B liberteña estuvo compuesta por: Ángel González; Estiven Villalba, Elías Díaz, Thiago Fernández y Alexis Fretes; Marcelo Fernández, Hugo Martínez, Cristian Martínez y Rodrigo Villalba; Jorge Recalde y Rodrigo Acuña.

El torneo Apertura 2026 se pondrá en marcha el viernes 23 del presente mes. El estreno del Guma será contra Cerro Porteño, en condición de visitante, mientras que Rubio Ñu jugará con Ameliano, en la Fortaleza del Pikisyry, en la compañía Naranjaisy de Villeta.