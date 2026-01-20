Distinción a los árbitros FIFA por parte de la APF

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) llevó a cabo el acto en su sede central del Parque Olímpico, para reconocer la trayectoria, el esfuerzo y el trabajo sostenidos de los profesionales paraguayos en el arbitraje.

La ceremonia contó con la participación del presidente de la APF, Robert Harrison, acompañado por el titular de la Comisión de Árbitros de la APF, Éber Aquino Gaona; el director del área VAR, Pablo Silva, y las autoridades de la Asociación, árbitras, árbitros, instructores e invitados especiales.

Durante el acto, recibieron una distinción especial Zulma Quiñónez como primera árbitra VAR, Carlos Figueredo y Héctor Balbuena, que por primera vez ingresan a la nómina de árbitros FIFA.

En la ocasión se destacó el trabajo desarrollado por la comisión de árbitros y el área VAR de la APF, pilares clave en la capacitación, modernización y profesionalización del arbitraje, que busca el mejoramiento global en el fútbol paraguayo.

