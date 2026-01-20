Fútbol
20 de enero de 2026 - 17:46

Distinción a los árbitros FIFA por parte de la APF

Árbitros, asistentes, árbitros VAR, jueces de futsal FIFA y fútbol playa recibieron insignia FIFA.
Árbitros, asistentes, árbitros VAR, jueces de futsal FIFA y fútbol playa recibieron insignia FIFA. MIGUEL CACERES

Un total de 42 profesionales, entre árbitros, asistentes, árbitros VAR, además de los jueces de Futsal FIFA y Fútbol Playa recibieron este martes sus respectivas insignias FIFA, que los habilitan para la presente temporada como árbitros internacionales.

Por ABC Color

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) llevó a cabo el acto en su sede central del Parque Olímpico, para reconocer la trayectoria, el esfuerzo y el trabajo sostenidos de los profesionales paraguayos en el arbitraje.

Milciades Saldívar recibe el reconocimiento como árbitro FIFA por parte de Robert Harrison.
Milciades Saldívar recibe el reconocimiento como árbitro FIFA por parte de Robert Harrison.

La ceremonia contó con la participación del presidente de la APF, Robert Harrison, acompañado por el titular de la Comisión de Árbitros de la APF, Éber Aquino Gaona; el director del área VAR, Pablo Silva, y las autoridades de la Asociación, árbitras, árbitros, instructores e invitados especiales.

Durante el acto, recibieron una distinción especial Zulma Quiñónez como primera árbitra VAR, Carlos Figueredo y Héctor Balbuena, que por primera vez ingresan a la nómina de árbitros FIFA.

En la ocasión se destacó el trabajo desarrollado por la comisión de árbitros y el área VAR de la APF, pilares clave en la capacitación, modernización y profesionalización del arbitraje, que busca el mejoramiento global en el fútbol paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy