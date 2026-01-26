Fútbol
26 de enero de 2026 - 20:53

Derlis Benítez dirigirá el juego entre San Lorenzo y Cerro Porteño; Díaz de Vivar el partido 2 de Mayo-Olimpia, en Pedro Juan

Mario Díaz de Vivar impartirá justicia en el juego entre el 2 de Mayo y Olimpia, el miércoles en Pedro Juan Caballero.
Mario Díaz de Vivar impartirá justicia en el juego entre el 2 de Mayo y Olimpia, el miércoles en Pedro Juan Caballero.APF

Derlis Benítez en Sportivo San Lorenzo-Cerro Porteño, la noche del martes en Itauguá, y Mario Díaz de Vivar en 2 de Mayo-Olimpia, el miércoles en Pedro Juan Caballero, son los árbitros afecatados a los partidos de los grandes en la disputa de la segunda fecha del torneo Apertura.

Por ABC Color

Al árbitro Mario Díaz de Vivar le dan la responsabilidad de dirigir este miércoles el partido 2 de Mayo-Olimpia, en Pedro Juan Caballero, a las 20:15. Y en el duelo de San Lorenzo-Cerro Porteño, mañana en Itauguá, va Derlis Benítez.

De los que fueron designados en la primera fecha, en esta ronda a mitad de semana no aparece Derlis López (Ameliano-Rubio Ñu) y si Alipio Colmán.

Las designaciones de las autoridades para los partidos de la segunda fecha son:

Martes 26 de enero:

  • Sportivo Luqueño vs. Nacional

Estadio: ueno Luis Salinas.

Hora: 18:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Armoa.

AVAR: Eduardo Cardozo.

  • Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:15.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Fernando López.

AVAR: Milciades Saldívar.

Miércoles 28 de enero:

  • Libertad vs. Sportivo Ameliano

Estadio: La Huerta.

Hora: 18:00.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Christian Sosa.

  • Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia

Estadio: Río Parapití.

Hora: 20:15.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.

Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Jueves 29 de enero:

  • Sportivo Trinidense vs. Guaraní

Estadio: Martín Torres.

Hora: 18:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

  • Rubio Ñu vs. Recoleta FC

Estadio: La Arboleda.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Esteban Testta.