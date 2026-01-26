Derlis Benítez dirigirá el juego entre San Lorenzo y Cerro Porteño; Díaz de Vivar el partido 2 de Mayo-Olimpia, en Pedro Juan

Al árbitro Mario Díaz de Vivar le dan la responsabilidad de dirigir este miércoles el partido 2 de Mayo-Olimpia, en Pedro Juan Caballero, a las 20:15. Y en el duelo de San Lorenzo-Cerro Porteño, mañana en Itauguá, va Derlis Benítez.
De los que fueron designados en la primera fecha, en esta ronda a mitad de semana no aparece Derlis López (Ameliano-Rubio Ñu) y si Alipio Colmán.
Las designaciones de las autoridades para los partidos de la segunda fecha son:
Martes 26 de enero:
- Sportivo Luqueño vs. Nacional
Estadio: ueno Luis Salinas.
Hora: 18:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Julio Aranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: José Armoa.
AVAR: Eduardo Cardozo.
- Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 20:15.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Guido Miranda.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Fernando López.
AVAR: Milciades Saldívar.
Miércoles 28 de enero:
- Libertad vs. Sportivo Ameliano
Estadio: La Huerta.
Hora: 18:00.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: José Villagra y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Christian Sosa.
- Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia
Estadio: Río Parapití.
Hora: 20:15.
Árbitro: Mario Díaz de Vivar.
Asistentes: Roberto Cañete y Derlys González.
Cuarto árbitro: Álvaro Giménez.
VAR: José Méndez.
AVAR: Esteban Testta.
Jueves 29 de enero:
- Sportivo Trinidense vs. Guaraní
Estadio: Martín Torres.
Hora: 18:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Eduardo Britos y Diego Silva.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Nancy Fernández.
- Rubio Ñu vs. Recoleta FC
Estadio: La Arboleda.
Hora: 20:15.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Eduardo Cardozo y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Esteban Testta.