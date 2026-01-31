Ameliano y San Lorenzo cierran la jornada sabatina en Villeta

El Sportivo Ameliano y el Sportivo San Lorenzo se enfrentan hoy a las 20:15 por la tercera fecha del torneo Apertura 2026. La “V” Azulada y el “Rayadito” se verán las caras en Villeta bajo el arbitraje de Blas Romero, quien contará con el respaldo de Mario Díaz de Vivar en el VAR. Ambos equipos llegan con la urgencia de sumar para alejarse de la zona baja del promedio. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Ameliano, con la necesidad de mejorar su promedio

El Sportivo Ameliano atraviesa un complejo inicio de temporada bajo la conducción de Roberto Nanni. La “V” Azulada, que ahora hace de local en la ciudad de Villeta, comenzó su camino con un empate ante el recién ascendido Rubio Ñu, un rival directo en la lucha por la permanencia. Tras la reciente caída frente a Libertad, el conjunto de Nanni se ve urgido de victorias para engrosar su promedio, considerando que divide por tres temporadas y actualmente bordea la zona de descenso, hoy ocupada por los recién llegados Rubio Ñu y Sportivo San Lorenzo.

Sportivo San Lorenzo, por confirmar su gran imagen futbolística

El Sportivo San Lorenzo llega a la tercera jornada con la urgencia de puntuar, tras un inicio de campeonato sin sumar unidades. El “Rayadito”, bajo la dirección técnica de Sergio Orteman, cayó en su estreno ante Nacional y recientemente viene de sucumbir frente a Cerro Porteño, en un duelo donde dejó una gran imagen e hizo tambalear al vigente campeón paraguayo. Ahora, el elenco de la Ciudad Universitaria tiene la misión de conseguir su primer triunfo ante un rival directo como Ameliano, en lo que será una batalla clave por la permanencia.

La formación de Sportivo Ameliano vs. Sportivo San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Miguel Martínez; Hugo Fabián Franco, Julio González Trinidad, Luca Andrea Falabella, Jesús Abel Paredes; Luis María Ayala, Jonathan Benítez, Walter Rodríguez y Valentín Larralde; Sebastián Aranda y Jorge Sanguina.

La formación de Sportivo San Lorenzo vs. Sportivo Ameliano en la Primera División de Paraguay

Federico Cristóforo; Leandro Esteche, Luis Fernando Cáceres, José Alexis Doldán e Iván Torres; Héctor Villamayor, Aldo Quiñónez, Axel Fernando Galeano y Roberto Mathías Martínez; Alex Álvarez y José Alfredo Barrios.