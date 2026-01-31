El líder, Nacional y 2 de Mayo abren la tercera ronda del torneo Apertura 2026

El césped del Arsenio Erico se prepara para recibir el puntapié inicial de la tercera jornada del Apertura 2026. Nacional buscará hacer respetar su casa y conservar el liderazgo frente a un Sportivo 2 de Mayo que llega a la capital con la intención de cantar victoria. La cita está marcada para las 18:00, bajo la atenta mirada de Derlis Benítez, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia con el soporte tecnológico de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Nacional, por mantener el liderazgo de la clasificación

Nacional arriba a la tercera jornada como el solitario vanguardista del Torneo Apertura 2026. Bajo la dirección técnica de Felipe Giménez, el “Tricolor” de Barrio Obrero ostenta un inicio impecable en el certamen tras encadenar triunfos ante Spotivo San Lorenzo (1-0) y Sportivo Luqueño (2-1), respectivamente. No obstante, el duelo trasciende lo estadístico para el estratega: el ‘Gato’ se reencuentra con el Sportivo 2 de Mayo, institución donde forjó su prestigio al liderar el ascenso y la posterior consolidación en la máxima categoría antes de desembarcar en ‘La Visera’.

Sportivo 2 de Mayo, por el primer triunfo en el torneo

Por otro lado, el Sportivo 2 de Mayo llega con la urgencia de sumar su primera victoria en el certamen en la antesala de su histórico debut en Copa Libertadores. El ‘Gallo Norteño’ acumula apenas un punto, tras el reciente empate ante Olimpia y sufrir un traspié en el debut frente a Sportivo Luqueño (2-1). El encuentro tendrá un condimento extra en las bancas de entrenadores, Eduardo Ledesma vivirá un duelo personal frente a Felipe Giménez, de quien fue asistente la temporada pasada. Tras una ruptura laboral que no habría concluido en los mejores términos, la gran incógnita de la tarde se centra en si habrá saludo protocolar entre ambos estrategas.

La formación de Nacional vs. Sportivo 2 de Mayo en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Juan Segundo Feliú, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Hugo Iván Valdez, Fabrizo Jara, Carlos Arrúa y Richard Prieto; Orlando Gaona Lugo y Roque Santa Cruz.

La formación de Sportivo 2 de Mayo vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Ángel Martínez; Víctor Hugo Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Elías Alfonso, Sergio Sanabria, Óscar Romero Adorno y José Hosué Díaz; Diego Acosta y Pedro Delvalle.