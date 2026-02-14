Fútbol
14 de febrero de 2026 - 10:32

A qué hora juega Ameliano vs. 2 de Mayo y dónde ver en vivo

Elvio Vera, futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido ante Sportivo Luqueño por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Erico Galeano, en Capiatá, Paraguay.
Sportivo Ameliano y 2 de Mayo disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Sportivo Ameliano y 2 de Mayo disputan hoy la quinta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. La V Azulada de Roberto Nanni y el Gallo norteño de Eduardo Ledesma juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Ameliano Villeta de Villeta. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:30 horas

Argentina: 20:30 horas

Brasil: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

Perú: 18:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

El Salvador: 17:30 horas

México: 17:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:30 horas

Estados Unidos - Este: 18:30 horas

Inglaterra: 23:30 horas

España: 00:30 horas

Bélgica: 00:30 horas

Marruecos: 00:30 horas

Sudáfrica: 01:30 horas

Alex Servián (32), futbolista de Sportivo Ameliano, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la primera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Ameliano Villeta, en Villeta, Paraguay.
Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Los jugadores de 2 de Mayo celebran el empate y la clasificación a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026 en un partido ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, Perú.
Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.