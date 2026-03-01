Nacional recibe en La Visera a un golpeado Guaraní

Nacional salta al campo hoy para cumplir con su compromiso de la octava fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El conjunto “Tricolor” oficiará de local ante el golpeado Guaraní, en el estadio Arsenio Erico, ubicado en el populoso Barrio Obrero de Asunción. El inicio del encuentro está programado para las 18:30 (hora de Paraguay) y contará con la conducción arbitral de David Ojeda, mientras que el análisis desde el VAR estará a cargo de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional, por volver a reducir la ventaja de Olimpia

Nacional encara la jornada de hoy con el firme objetivo de recortar distancias frente a la cima de la tabla, actualmente en manos de un Olimpia que ayer extendió su ventaja a seis puntos tras superar a Sportivo Ameliano. La “Academia” llega con la misión de romper la racha de dos empates consecutivos obtenidos en sus últimas presentaciones; estas frenadas no solo le costaron el liderato, sino que lo han ido relegando de la cúspide de la clasificación.

Bajo la dirección técnica de Felipe Ariel Giménez, el “Tricolor” mantiene una doble exigencia: además de la lucha en el plano doméstico, tiene la mirada fija en el trascendental duelo a partido único contra Recoleta FC. En dicho encuentro, programado para este jueves a las 19:00 en el Defensores del Chaco, ambos equipos se jugarán la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Guaraní, por lavarse la cara y recuperar terreno

Guaraní afronta la octava fecha con el ánimo visiblemente golpeado, tras haber quedado fuera de toda competencia internacional de forma prematura. “El Legendario”, bajo el mando de Víctor Ceferino Bernay, se despidió de la Copa Libertadores en su primera incursión (Fase 2) al caer ante el debutante uruguayo Juventud de Las Piedras.

Este resultado no solo cortó su camino en el certamen, sino que también le privó de acceder a la tercera instancia, la cual, en el peor de los casos, le habría asegurado un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ante este panorama, al equipo no le queda otra opción que volcar todos sus esfuerzos al plano doméstico, donde se encuentra muy relegado de la cima, ocupando actualmente la novena posición.

La formación de Nacional vs. Guaraní en la Primera División de Paraguay

Santiago Rojas; Carlos Espínola, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Fernando Díaz; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Roberto Ramírez y Josué Colmán; Hugo Adrián Benítez y Roque Santa Cruz.

La formación de Guaraní vs. Nacional en la Primera División de Paraguay

Gaspar Servio; Alcides Barbotte, Imanol Segovia, Sebastián Zaracho y Thiago Servín; Félix Jesús Llano, Agustín Manzur, Luis Martínez Soto y César Miño; Derlis Rodríguez y Richar Torales.