A qué hora juega Nacional vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Nacional y Guaraní y disputan hoy la ronda 8 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Tricolor” y el “Legendario” juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico del populoso Barrio Obrero de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.
Nacional vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 18:30 horas
Argentina: 18:30 horas
Brasil: 18:30 horas
Uruguay: 18:30 horas
Chile: 18:30 horas
Ecuador: 16:30 horas
Colombia: 16:30 horas
Perú: 16:30 horas
Venezuela: 17:30 horas
Bolivia: 17:30 horas
El Salvador: 15:30 horas
México: 15:30 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas
Estados Unidos - Este: 16:30 horas
Inglaterra: 21:30 horas
España: 22:30 horas
Bélgica: 22:30 horas
Marruecos: 22:30 horas
Sudáfrica: 23:30 horas
Nacional vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?
Tigo Sports +
Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101
IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61
Nacional vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?
Tigo Sports Paraguay
* Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.