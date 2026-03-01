A qué hora juega Nacional vs. Guaraní y dónde ver en vivo

Nacional y Guaraní y disputan hoy la ronda 8 del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. El “Tricolor” y el “Legendario” juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en el Arsenio Erico del populoso Barrio Obrero de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de José Méndez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Nacional vs. Guaraní: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

Nacional vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports +

Tigo Star: Tigo Sports +, canal 101

IP TV Copaco: Tigo Sports +, canal 61

Nacional vs. Guaraní: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

* Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.