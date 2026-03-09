San Lorenzo: una arenga “incentivada”

“Hay un incentivo de Cerro, hay plata de Cerro”, dijo el volante de San Lorenzo, Aldo Quiñónez, que se expone a un sumario por parte del Tribunal de Ética de la APF y eventualmente, a una sanción.

Quiñónez manifestó a la prensa que no habló con nadie de Cerro Porteño y que sus expresiones fueron a modo de motivación para sus compañeros, que vienen golpeados por los malos resultados.

“El incentivo principal era ganar”, mencionó Quiñónez a ABC, en relación a la pobre campaña rayadita, con solo 2 puntos conquistados de 27 posibles en el Clausura.

El atleta dijo que no esperó que sus palabras causaran tanto revuelo. Es que justo fue captado cuando hablaba por un personal del canal que tiene los derechos de nuestro fútbol. “La cámara no debería haber estado allí. Son cuestiones íntimas de un plantel”, señaló.

Aldo señaló que no está mal una ayuda externa si es para un resultado positivo. “Siempre y cuando sea para adelante, estoy totalmente de acuerdo”, indicó. Lo que pasa es que solo una delgada línea separa del incentivo al soborno.