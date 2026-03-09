Aldo Quiñónez habló de la polémica arenga en la que dice “hay plata de Cerro”

Aldo Quiñónez habló de la polémica arenga previa al partido contra Olimpia por la fecha 9 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Durante la entrada en calor del equipo, el futbolista de San Lorenzo mencionó que “hay un incentivo de Cerro, hay plata de Cerro”. El momento fue captado por la transmisión televisiva.

Quiñónez desmintió un estimulo económico de Cerro Porteño para frenar al puntero. “No hablé con nadie de Cerro. Fue una situación en la que yo necesitaba animarle de una u otra manera a los muchachos. Yo creo que ya es algo extra futbolístico lo que se está tocando. Prefiero mantenerme al margen ahora”, comentó el capitán al Cardinal Deportivo.

“Lastimosamente había una cámara cerca”

“La mejor motivación era jugar en base a que veníamos en derrota tras derrotas. Me mantengo al margen de las cuestiones extra futbolísticas. Lastimosamente había una cámara cerca. Son cuestiones íntimas de los jugadores y la cámara no debía estar ahí”, añadió Quiñónez, quien puntualizó que “tampoco es algo malo porque no veo nada malo a eso”.

