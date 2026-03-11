Retoque dirigencial en Asamblea de la APF

En el acto asambleario de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en Luque, se dará un pequeño retoque dirigencial dentro del seno del Comité Ejecutivo, aunque la estructura será la misma, sin que sean modificados los principales cargos.

Jorge Amancio Cáceres, Norman Rieder y David Sánchez serán los nuevos miembros de la Comisión Directiva, en sustitución de Rolando Safuán, Roberto Damián Garcete y Óscar Américo Barreto.

La central de nuestro balompié es presidida por Robert Alexis Luis Harrison desde el 25 de abril de 2016.

El staff dirigencial estará conformado de la siguiente manera. Presidente: Robert Harrison. Vicepresidentes: Javier Díaz de Vivar, Miguel Figueredo y Óscar Zaputovich. Miembros: Rubén Di Tore, Rubén Ruiz Díaz, Jorge Cáceres, Enrique Sánchez, Emilio Daher, Héctor Melgarejo, Norman Rieder, Atilio Cabral, David Sánchez, José Luis Alder y Enrique Benítez Mendoza.