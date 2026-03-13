Libertad derrota a Sportivo 2 de Mayo y registra su tercera victoria al hilo

El “Guma”, mejorando luego de su mal arranque

El encuentro comenzó con una gran intensidad. En el afán de Libertad de asumir el rol protagónico, en un intento de salida desde el fondo, Caballero rifó el esférico: tras escurrirse el balón debajo de su suela derecha, intentó corregir con un pase que fue interceptado por Gómez. Este inició la réplica que derivó en el avance por izquierda de Ruiz Díaz, quien dejó de cara al gol a Romero, y este, de frente a la portería, terminó elevando el tiro por encima del larguero.

Lea más: Un punto que sirve poco: Sportivo Luqueño y San Lorenzo igualaron 1-1

El Gumarelo supo sufrir, porque estuvo cerca de encajar el tanto de apertura, tras un zurdazo cruzado de Ruiz Díaz que exigió la gran estirada de Morínigo. Pero paulatinamente, se fue asentando en el terreno de juego hasta que, pasada la media hora, logró quebrar el cero, mediante el tanto que se originó en un centro desde la derecha de Villalba que llegó al lado opuesto para Espinoza; este metió el esférico al medio para la aparición de Federico Carrizo, quien, con el arco a su merced, cabeceó el balón al fondo de la red.

Ese tanto contribuyó para que el visitante manejara mejor el trámite, teniendo como director de orquesta al joven Amín Molinas, quien nuevamente demostró un manejo criterioso en la distribución. Pero pese a ese control repollero, el Gallo estuvo cerca de emparejar el marcador con un disparo de Gómez que sobrepasó a Morínigo; sin embargo, por detrás del portero se lanzó el lateral Villalba para una salvada providencial que mantuvo la mínima diferencia, a pesar de que la acción había sido anulada por una falta que no existió, según lo que se pudo observar en las imágenes.

La complementaria presentó un escenario ideal para que Libertad aumentara su ventaja. Con el ingreso de Melgarejo, quien constantemente picaba al vacío para ganar los huecos que dejaba el dueño de casa en su afán de buscar el empate, el Gumarelo desperdició varias chances claras de gol. Recién en el segundo minuto de adición terminó sentenciando el encuentro, con el tanto gestado desde una recuperación alta, que derivó en el pase de Martínez, que dejó a Melgarejo perfilado para su zurda, y este sacó el disparo cruzado imposible para la estirada del portero local.