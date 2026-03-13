Un punto que sirve poco: Sportivo Luqueño y San Lorenzo igualaron 1-1

Resultado que frena a ambos equipos

Poco y nada sirvió el empate para Sportivo Luqueño y Sportivo San Lorenzo en relación con sus aspiraciones.

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Lejos de mostrar solidez, el Rayadito continúa hundido en el fondo de la tabla de posiciones, sin encontrar respuestas y cada vez más comprometido con la permanencia en la máxima categoría.

Por su parte, el Auriazul tampoco logra salir de su mal momento y sigue estancado. Su situación preocupa, ya que se acerca peligrosamente a la zona de descenso, un escenario que el club ya sufrió hace algunos años.

En cuanto al partido, en la primera etapa se registraron las mejores situaciones. Ambos equipos mostraban profundidad en ataque y el trámite era de ida y vuelta.

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Hasta que, a los 20 minutos, apareció una genialidad del mediocampista de San Lorenzo, Axel Galeano, quien eludió a varios defensores –entre ellos a Pirayú Benítez, hábil marcador– y sacó un soberbio remate desde fuera del área que se clavó en el ángulo superior izquierdo del portero auriazul Alfredo Aguilar, que solo pudo acompañar con la mirada la trayectoria del balón.

Parecía que el encuentro se inclinaría a favor del Rayadito, pero un penal infantil cometido por el defensor Mario López –propenso a este tipo de deslices– le dio la oportunidad a Sportivo Luqueño de llegar a la igualdad.

El encargado de ejecutar fue Iván Maggi, quien convirtió con dramatismo, ya que el arquero Wilson Quiñónez adivinó la dirección del disparo e incluso alcanzó a tocar el balón, aunque sin poder desviarlo.

Con el 1-1 ambos equipos se fueron al descanso, dejando la expectativa de una segunda mitad con mayor intensidad, teniendo en cuenta la delicada situación que atraviesan en el torneo. Sin embargo, eso finalmente no sucedió.

En la etapa complementaria casi no se registraron situaciones de peligro. De hecho, el Rayadito ni siquiera logró ejecutar un solo tiro de esquina.

Por su parte, Luqueño intentó tomar la iniciativa, pero la falta de precisión y el escaso aporte de los que ingresaron impidieron generar un cambio significativo en el desarrollo del juego.

El encuentro terminó con el empate definitivo, un resultado justo de acuerdo con lo mostrado por ambos equipos.