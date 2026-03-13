Robert Harrison anunció que Paraguay jugará un amistoso antes del Mundial

Robert Harrison confirmó que la selección paraguaya disputará un tercer amistoso previo al estreno en el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro medirá en la Fecha FIFA de marzo a Grecia y a Marruecos. Posteriormente, en el mes de junio, el combinado nacional jugará otro partido, que será ante un rival mundialista y posiblemente, Qatar.

Lea más: “Gastón Olveira es un jugador elegible para nuestra selección”

“Nosotros haremos base, en la primera etapa, en Los Ángeles para hacer un trabajo diferenciado, saldríamos el treinta y uno de aquí (Asunción) hasta el día siete. Vamos a tener también un amistoso ahí en Los Ángeles. Luego de ahí nos trasladamos a nuestra sede porque es el día que tenemos que entrar por FIFA a nuestra sede que va a ser en Santa Clara”, expresó.

“Todavía el rival no puedo dar”

“Nosotros estamos viendo un amistoso que se va a jugar ahí en Los Ángeles. Nosotros estamos cerrando un predio para la selección nacional. Todavía el rival no puedo dar porque no se han terminado los papeles del contrato, pero va a ser una selección que va a competir en el Mundial”, detalló Harrison después de la reelección como titular (2026-2030) de la APF.

Santa Clara, la base de Paraguay

Paraguay permanecerá en Santa Clara durante la Copa del Mundo. “Ahí nos vamos a quedar por el resto del campeonato. Por supuesto que para el primer partido tenemos que volver a Los Ángeles para jugar, seguramente lo haríamos un día antes y volveríamos un día después. Eso falta definir, pero eso sería en un noventa por ciento”, finalizó Harrison a ABC TV.