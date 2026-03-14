Cerro Porteño sufre, pero festeja ante Trinidense

Triqui no aprovechó y en un descuido perdió todo

Cerro Porteño volvió a sumar tres puntos importantes sin mostrar un juego vistoso. En medio de un panorama marcado por lesionados y algunas dudas tácticas, el Ciclón logró un triunfo que lo mantiene cerca de la punta frente a Sportivo Trinidense.

El conjunto de Trinidad tuvo varias oportunidades para encaminar el partido a su favor, pero no supo capitalizarlas.

Incluso prácticamente le facilitó el empate a Cerro y desperdició claras ocasiones para cerrar el encuentro. Esos detalles terminaron costándole muy caro, ya que el Azulgrana aprovechó sus momentos y terminó quedándose con una victoria sufrida.

El VAR fue determinante en la primera etapa al advertir una falta de Fabrizio Peralta sobre Bruno Valdez, quien llegó primero al balón y recibió el contacto dentro del área.

Tras la revisión, el árbitro sancionó el penal que fue bien ejecutado por el experimentado Néstor Camacho, adelantando en el marcador a Trinidense.

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El conjunto auriazul fue superior durante gran parte del primer tiempo, manejando el ritmo del juego con la experiencia de De la Cruz, Benítez y Clementino, además del aporte ofensivo de Camacho.

Cerro tuvo el empate luego de que se sancione un penal evidente de Tobías Morínigo sobre Bobadilla. De la ejecución se encargó Cecilio su remate fue desviado por Dofour, pero el rebote nuevamente Domínguez concretó el gol del empate.

Cuando se iba el partido, tras varias oportunidades erradas de Triqui vino el contragolpe de Cerro bien hecho que terminó en un centro pasado de Cecilio para Aliseda este cabecea pero se desvía en Benítez para marcar el gol del triunfo y la remontada del Ciclón sobre la hora.