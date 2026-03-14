Olimpia impone jerarquía para vencer ajustadamente a Recoleta FC

Gastón Olveira, al rescate del puntero

El desarrollo del juego se presentó equilibrado. Más allá del protagonismo que Olimpia ejerce por peso propio y favoritismo, se encontró con un Recoleta que no se refugió en su campo y planteó un duelo de igual a igual, asumiendo riesgos y concediendo esos espacios que el Decano tanto extrañó en el empate ante San Lorenzo, compromiso que Vitamina Sánchez había justificado precisamente por la falta de huecos del rival.

En el primer cuarto de hora, Olimpia inauguró el marcador mediante el tanto que nació por el carril izquierdo, donde Coyote Rodríguez filtró un pase para la trepada del juvenil Delmás, quien ganó la línea de fondo y envió un centro rasante que el portero Ferreira logró desviar con las yemas de los dedos, y el balón se filtró entre las piernas de Monzón, dejando el arco a merced de Adrián Alcaraz, quien solo tuvo que empujarla.

Minutos después, tras un tiro de esquina que no pudo rechazar el fondo franjeado, el lateral Barreto direccionó el esférico en brazo extendido de Delmás, para la sanción de la pena máxima, discutible por la poca distancia entre ambos. De la responsabilidad se encargó Wil Báez, quien ejecutó el potente derechazo cruzado, a media altura, que tuvo la espectacular respuesta, con una tapada a mano cambiada del paraguayo Gastón Olveira.

Tras la ventaja y el penal contenido, el juego de Olimpia cayó en una meseta de imprecisiones, perdiendo la fluidez necesaria para someter a un elenco canario que se aferraba al protagonismo. En medio de ese trámite de fuerzas niveladas, emergió la figura incansable de Juan Fernando Alfaro. Su despliegue físico resultó determinante para realizar el “trabajo sucio”, asfixiando los circuitos de gestación de los “amarillos” y cortando sus avances antes de que representaran un peligro real.

Ese sacrificio silencioso en la zona media fue el sostén fundamental para que el esquema de Pablo “Vitamina” Sánchez lograra blindar la ventaja mínima. Con el pitazo final, el Decano no solo protegió su invicto, sino que cumplió con el objetivo de retomar la senda ganadora, dejando atrás el amargo sabor del empate ante el colista San Lorenzo y consolidando su posición de vanguardia en el Apertura 2026.