‘Vitamina’ Sánchez tras el triunfo de Olimpia: “vamos a terminar la primera rueda como punteros”

Para el estratega argentino, asegurar el primer puesto de la tabla antes de cerrar la primera rueda era un objetivo prioritario, especialmente por el entorno en el que se disputó el encuentro: “Matemáticamente ya no nos podría alcanzar nadie, con lo cual vamos a terminar la primera rueda como punteros. Obviamente, de ganar el próximo partido, terminar la primera rueda ganando sería fundamental para nosotros. Hoy era un partido difícil, sobre todo por lo que nos pasó el fin de semana pasado; quedaron algunos ‘fantasmitas’ ahí dando vueltas por el empate sobre el final que sufrimos. Hoy era importante aprovechar esta situación porque, si bien en los papeles éramos visitantes, jugamos en la que hoy es nuestra casa. También era importante aprovechar esa situación, así que estoy contento”.

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Ante la consulta sobre cómo trabajar para erradicar esos “fantasmas” y la aparente falta de serenidad para sentenciar los partidos sin sufrir contratiempos, el argentino defendió el bloque posterior de su equipo, aunque reconoció la deuda en la definición: “Debemos seguir defendiendo lo bien que venimos defendiendo. Hoy nos crearon dos situaciones de gol: cometemos un error y Gastón Olveira tapa un mano a mano; después, la situación de la jugada del penal, que es una mano fortuita y el árbitro decide que sea penal, maravillosamente atajada por Gastón. Pero fueron las dos únicas situaciones de gol que nos creó el rival, y si nosotros empezamos a enumerar las nuestras, creamos muchas más”.

El técnico franjeado identificó un componente psicológico en sus futbolistas a la hora de resolver las jugadas frente al arco rival, atribuyendo la ineficacia a una mezcla de inseguridad. “Si nosotros elegimos crear más situaciones que el rival, elegimos eso sin ninguna duda. Lo que sí, claramente nos está faltando tranquilidad. Creo que esto que estamos viviendo hace que nuestros jugadores, a la hora de tener que decidir —ya sea en el último pase o en qué parte del arco elegir para tirar la pelota—, tengan un grado de nerviosismo e inseguridad que nos tiene metidos en esta situación. Me parece que ese es el punto que tenemos que sobrepasar y mejorar, sin olvidarnos del otro, que lo hicimos muy bien”.

Finalmente, “Vitamina” rescató el orden táctico mostrado en la etapa complementaria, donde Olimpia logró anular el juego asociado de Recoleta. “Hoy el equipo defensivamente fue muy prolijo. Este es un rival que necesita espacio para jugar y nosotros se lo quitamos en todos los sectores; no le quedaba otra que tirar pelotazos frontales. Entonces, me parece que lo que hicimos en el segundo tiempo fue muy bueno: tuvimos un montón de situaciones y de contraataques en los que fuimos ineficaces. Tenemos que volver a la calma, estar tranquilos y lo vamos a sacar adelante”.