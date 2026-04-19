Apertura #17: Acción de lunes en Asunción y Villeta

Rubio Ñu (15 puntos) y Libertad (21) medirán fuerzas en La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 18:15.

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En el duelo nocturno, Sportivo Ameliano (27) y Nacional (25) se enfrentarán en La Fortaleza de la compañía villetana Naranjaisy, a las 20:30.

El Laureado contará con el debut del técnico Felipe Giménez (“Felipep”), quien de inmediato encontró trabajo luego de ser destituido por Nacional. Sustituye en el cargo a Gustavo Eliseo Morínigo, quien se vio obligado a dar un paso al costado por malos resultados. Los albiverdes se encuentran en la zona de descenso.

El Guma atraviesa por uno de sus peores momentos de los últimos tiempos. Cuenta con un entrenador calificado como Francisco Arce, quien se ve limitado por las lesiones en un plantel corto, con muchos jóvenes.

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El choque de fondo se presenta interesante, por el alto puntaje de los equipos. La V azulada es una de las revelaciones del campeonato. La Academia tiene potencial para pelear más arriba, porque cuenta con importantes figuras.