Ameliano y Nacional igualaron 1-1 en un juego condicionado por la inclemencia del tiempo

Sportivo Ameliano y Nacional no se sacaron ventajas en un duelo marcado por el mal estado del campo, situación que obligó a suspender el partido anterior.

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La intensa lluvia caída en las horas previas dejó el campo pesado y con sectores anegados, dificultando el traslado del balón y atentando contra el desarrollo normal del espectáculo. Aun así, ambos equipos lograron generar situaciones y mantener la emoción en las áreas para llegar a los goles.

Tras una revisión en el VAR se vio la mano de Roberto Ramírez y Díaz de Vivar sancionó el penal para la V Azulada que se puso en ventaja tras la conversión de Elvio Vera.

⚽️¡LA PICÓ! Desde el punto penal, Elvio Vera rompió el cero para Ameliano.



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Diez minutos más tarde una jugada excelsa de Hugo Benítez y remate de fuera del área marcó la igualdad que será la definitiva.

El trámite fue luchado y con muchas imprecisiones, propias de las condiciones climáticas, pero con pasajes en los que tanto Ameliano como Nacional intentaron imponer su juego.

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⚽️¡FESTEJA EL TRICO! Hugo Adrián Benítez anotó para Nacional y se emparejó el marcador en Villeta.



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Finalmente, el empate terminó reflejando lo mostrado en un encuentro en el que el esfuerzo prevaleció sobre el buen fútbol.

El punto suma para ambos, aunque deja la sensación de que el partido pudo haber ofrecido mucho más en un escenario en mejores condiciones.