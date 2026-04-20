Duelo entre Rubio Ñu y Libertad se disputa mañana, a las 17:00

Los componentes del plantel de Rubio Ñu y Libertad aguardaban la decisión de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol para la reprogramación.
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El encuentro estaba fijado para las 18:15, en el capitalino barrio Santísima Trinidad, pero literalmente quedó pasado por agua.
Para la reprogramación se requiere del visto bueno de la empresa televisiva que tiene los derechos y cuya grilla deberá ser modificada para la proyección correspondiente del espectáculo.
El choque se cumplirá este martes, a las 17:00, dependiendo de las condiciones climáticas.