Fútbol
20 de abril de 2026 - 18:01

Duelo entre Rubio Ñu y Libertad se disputa mañana, a las 17:00

El campo de juego de La Arboleda quedó afectado por la intensa precipitación pluvial desatada este lunes.
El campo de juego de La Arboleda quedó afectado por la intensa precipitación pluvial desatada este lunes.ABC Color

El partido que debieron disputar en la tarde de este lunes Rubio Ñu y Libertad, por el capítulo 17 del Apertura 2026, quedó postergado debido a la intensa precipitación pluvial que afectó el campo de juego de La Arboleda de Santísima Trinidad. La regularización será mañana, a las 17:00.

Por ABC Color

Los componentes del plantel de Rubio Ñu y Libertad aguardaban la decisión de Competiciones de la Asociación Paraguaya de Fútbol para la reprogramación.

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El encuentro estaba fijado para las 18:15, en el capitalino barrio Santísima Trinidad, pero literalmente quedó pasado por agua.

Para la reprogramación se requiere del visto bueno de la empresa televisiva que tiene los derechos y cuya grilla deberá ser modificada para la proyección correspondiente del espectáculo.

El choque se cumplirá este martes, a las 17:00, dependiendo de las condiciones climáticas.