Justicia favorece a Óscar Romero en demanda promovida por Daniel Campo

El memorial de agravios expresado por el abogado Raúl López, representante convencional de Óscar David Romero (33 años) tuvo curso favorable atendiendo que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala, de la Circunscripción Judicial de Central revocó la Sentencia de Primera Instancia que en agosto del año pasado dio derechos a favor de Daniel Campo en contra del futbolista y ex representado de este, dejando sin efecto e imponiéndoles las costas al demandante.

Esta sentencia deja de alguna manera un precedente favorable a varios jugadores como Ángel Romero, Ramón Sosa, Matías Martínez o representantes (tal Adolfino Cañete) en litigio contra el agente FIFA argentino mencionado.

En Primera Instancia Daniel Campos pretendió cobrar a Óscar Romero 700 mil dólares más daños a su empresa por otros 700 mil de la misma moneda lo que el juez de Primera Instancia en lo Civil de San Lorenzo, Mílner Borja le concedió bajo condiciones muy contradictorias a lo que obraba en el expediente, según manifestaron los abogados del demandado.

En la Segunda Instancia se corrigió los gruesos errores del Juez inferior, como: -a decir del abogado- obviar la ausencia en el país de ambos firmantes el día de la suscripción del contrato, algo que ni siquiera hizo alusión en su Sentencia (prohibido por ley), lo que lleva a la falsedad ideológica del hecho; desechar informes periciales de dos profesionales por cuestiones subjetivas, ambas concluían que la firma obrante de Óscar Romero al pie del documento era falsa. Sin embargo el juez obvió ambos informes y le dio crédito al único que si consideraba que era real, casualmente del perito nombrado por el demandante.

El Tribunal de Apelación también determinó la falta de legitimación pasiva del demandado, lo que había quedado probado en el expediente en Primera Instancia y también obviado por el Juez.

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Daniel Campo tiene varios conflictos con exrepresentados en varios de los cuales la autenticidad de la firma del demandado es como un modus operandi suyo, según denuncian. El caso de Adolfino Cañete incluso lleva años en la justicia y actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Ángel Romero, hermano de Óscar, hace años también viene lidiando contra otra demanda de Daniel Campo que apunta a lo mismo.