Paraguayos Alex Arce y Blas Armoa anotan en el clásico mendocino del fútbol argentino

El estadio Bautista Gargantini albergó el clásico de Mendoza. A los 27 segundos, una profunda carga del Gimnasia y Esgripa terminó en el cabezazo de Blas Armoa.

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El local dio vuelta el marcador con las conversiones de Sheyko Studer (18), Fabrizio Sartori (50), Alex Arce (70), Leonardo Costa (79) y Leonel Bucca (83).

En Independiente también fue titular el volante central José Ignacio Florentín, mientras que Iván Villalba estuvo entre los suplentes.

Armoa, de 26 años, formado en el Sportivo Luqueño y con pasado en Juárez de México y Tigre de Argentina, llegó a su primera anotación en seis juegos con el Lobo mendocino.

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Arce (30) logró su cuarta conquista en este 2026, en 12 presentaciones, igualando lo hecho en 2025, en su retorno al Independiente Rivadavia después de su exitoso paso por Liga de Quito.